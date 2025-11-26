Yan Yana filmi tüm zamanların rekorunu kırdı. 2025 yılının en iyi açılış rekorunu kıran film bu kez de en fazla seyirci artış oranı yakalayan film rekorunu kırdı.

YAN YANA’DAN YENİ REKOR

'Intouchables' uyarlaması olan film, ilk haftasında 500 bin izleyiciye ulaşmış ve 2025 yılının en iyi açılış yapan filmi olmuştu. Vizyondaki ikinci haftasında Yan Yana filminden yeni rekor geldi.

Yan Yana filmi rekor kırarak 2017'de vizyona giren Ayla filmini solladı.

Yan Yana, 2. hafta sonunda en fazla seyirci artış oranı yakalayan film rekorunu kırdı!

1. hafta sonu 204 bin ve 2. hafta sonu 312 bin seyirciye ulaşan Yan Yana, %52,9'luk bir artış gösterdi. Böylece önceki rekorun sahibi Ayla filminin %49.4'lük rekorunu egale ederek zirveye oturdu.