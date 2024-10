Singapur hezimete uğradı

Singapur A Milli Teknik Direktörü Tsutomu Ogura, F. Marinos Spor Parkı'ndaki maç sonrası The Straits Times'a yaptığı açıklamada "Hücum, defans, yoğunluk, bire bir, bireysel ve grup tekniği gibi her şeyi geliştirmemiz gerekiyor. Bundan önce, J1 takımlarıyla aralarındaki farkın ne kadar büyük olduğunu hissediyorlardı. Yeşil sahada gördüklerimiz de bunun kanıtı oldu" diye konuştu.

Ogura maça yaş ortalaması 23,5 olan genç bir kadroyla başladı. Kadrodaki dört oyuncu ilk defa milli formayı sırtına geçirdi.

Japon oyuncu, kadrosunu oluşturma gerekçesini ise şöyle açıkladı: "Bu hazırlık sadece üst düzey oyuncular için önemli değil, aynı zamanda genç neslin de en üst seviyede başarılı olmak için kendilerinden beklenen standartları anlamaları açısından daha iyi."



2023-24 Asya Futbol Konfederasyonu Şampiyonlar Ligi finalisti olan F. Marinos, şu anda 20 takımlı J1 Ligi'nde 12. sırada bulunuyor.

MAÇIN GOLLERİ

Maça hızlı başlayan Japon ekibi 11. dakikada Riku Yamane ayağından bulduğu golle öne geçti. 17 dakika Kenta Inoue, 33. dakikada ise Justin Honma skoru 3-0 yaptı.

Dakikalar 37'yi gösterdiğinde Kota Mizunuma, bundan 7 dakika sonra ise Yuta Koike Japonya lehine olmak üzere farkı 5'e çıkarttı.

İlk yarıyı beş gol yiyerek kapatan Singapur, 49. dakikada Keita Ueda'nın attığı golle ikinci yarıya da kötü bir başlangıç yaptı.

54. dakikada tekrardan sahneye çıkan Yamane, takımı adına 7. gole imzasını attı.

Singapur'un tek golü Faris Ramli attı.