Sınıfta kalan öğrencileri sevindirecek gelişme. Bakan Tekin sinyali verdi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın lise öğrencilerine kademeli bir şekilde başlattığı 4 dersten başarısız olanların sınıf tekrarı yapacağı uygulama 9. Sınıfa giden öğrencilerle başladı.

9. sınıfa giden öğrencilerden sınıfta kalan öğrenci sayısının fazla olması telafi sınavlarının yapılması gerektiğini gündeme getirdi.

"SINIF TEKRARI İLE İLGİLİ İŞLEMLER TAMAMLANMADI"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, sınıf tekrarıyla ilgili şu an okullardaki işlemlerin tamamlanmadığını, karne sürecinin tamamlanmış olmasının okullarda bu anlamda telafi niteliğindeki süreçlerin tamamlandığı anlamına gelmeyeceğini söyledi.

BAYRAM SONRASINDA NETLEŞECEK

Telafi şeklinde sınavların yapılıp yapılmayacağı bayram sonrasında sınıfta kalan öğrenci sayısına göre netlik kazanacak.

Eğitim danışmanları ve öğretmenlerin düşüncelerine göre sınıf tekrarı doğru bir karar. Fakat öğrenciler de telafinin gündeme gelmesini bekliyor.



Eğitim Danışmanı Nur Erdem Özeren ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Üniversitelerdeki bütünleme sistemi gibi öğrencilerin aklı başına sonradan gelmesi ve sonradan başına geldiğinde konuyu ele alması olarak yorumlayayım. Sınırda kalan, derslerinin genelinde aslında iyi olmasına rağmen yaşadığı çeşitli olumsuzluklar sebebiyle zorda kalan çocuklar için telafi, bir kurtuluş yöntemidir. Bu nedenle telafi şeklini de buna göre ayarlamak gerekir” ifadelerini kullandı.



DEVAMSIZLIĞI OLAN ÖĞRENCİYE AF YOK

30 günden fazla devamsızlığı bulunan öğrencilerin başarısız sayılarak sınıf tekrarı yapıldığını belirten Özeren, bu konuda herhangi bir affın gündemde olmadığını söyledi.

Yusuf Tekin ise devamsızlığı öğrencilerin affedilme iddialarına ilişkin geçtiğimiz günlerde, "Devamsızlıkla ilgili de daha önce de söylemiştim herhangi af ya da benzeri düzenleme yapmayı düşünmüyoruz. Bunun altını çizerek söylemek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.