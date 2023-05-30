Sınır dışı edilen IŞİD üyesi Denizli’de yakalandı

Reina’daki 39 kişinin öldüğü saldırıda yakalanan ve sınır dışı edildikten sonra sahte pasaportla Suriye’ye gitmek için Türkiye’ye giriş yapan Özbek uyruklu IŞİD üyesi, gözaltına alındığı Denizli’de tutuklandı.

Sınır dışı edilen IŞİD üyesi Denizli’de yakalandı

İHA'nın haberine göre, Denizli’de 25 Mayıs 2023 tarihinde gelen ihbar üzerine ekipler bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmada IŞİD üyesi olduğu belirlenen A.A. (32) adındaki bir şüpheli yakalandı.

Yapılan sorgulamada şüphelinin, 2017 yılında Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi yapılan saldırıda 1 polisin şehit olduğu, 38 kişinin hayatını kaybettiği ve 4’ü ağır 86 kişinin ise yaralanmasına ilişiklin düzenlenen operasyonda yakalandığı açıklandı.

Özbek uyruklu IŞİD üyesinin ardından sınır dışı edildiği ve sonrasında da sahte Kırgızistan pasaportuyla çatışma bölgesinde faaliyet göstermek üzere Suriye’ye geçmek için Türkiye’ye geri geldiği ortaya çıktı.

İfadesinin ardından “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

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