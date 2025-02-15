Sınır hattında yerli ve milli sistemler görevde! Mehmetçik 24 saat teyakkuzda

Kilis şehir merkezine 45 kilometre mesafede bulunan ve Suriye sınırında stratejik konuma sahip olan Darmık Hudut Takım Karakolu'nda bulunan Mehmetçik, 24 saat teyakkuz halinde görev yapıyor. Türkiye-Suriye sınırındaki güvenliği sağlamak amacıyla yerli ve milli silah, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla desteklenen askerler, hem sınır ötesinden gelebilecek tehditlere karşı hem de yasa dışı geçişlerin engellenmesi için gece gündüz nöbet tutuyor.

YERLİ VE MİLLİ İLERİ TEKNOLOJİK DONANIMLARLA SINIR GÜVENLİĞİ

Hudut hattında sınır fiziki güvenlik sistemleri kapsamında beton bloklar (MBD duvar), tel üstüvaneler, asfalt devriye yolları ve balistik nöbet kuleleri bulunan karakolda, termal kameralar, insansız hava araçları (İHA) ve yerli ve milli gelişmiş radar sistemleriyle sınır hattını sürekli izleyen güvenlik güçleri, herhangi bir olumsuz duruma anında müdahale ediyor. Mehmetçik, sınırdaki yasa dışı geçişlerin önlenmesi ve bölge halkının güvenliğinin sağlanması için büyük bir kararlılıkla çalışıyor.

ANİ MÜDAHALE KUVVETLERİ GÖREV BAŞINDA

Hudut hattında yaşanan düzensiz göçmen geçişleri ve yasa dışı faaliyetlerde, taktik tekerlekli zırhlı araçlar ve ani müdahale kuvvetleri devreye girerek gerekli işlemleri gerçekleştiriyor. Göçmenler, işlemler tamamlandıktan sonra kolluk kuvvetlerine teslim ediliyor. Darmık Hudut Karakolu'ndaki Mehmetçiklerin özverili çalışmaları ve teknolojik altyapı sayesinde sınır güvenliği en üst seviyede sağlanmaya devam ediyor.

MEHMETÇİK İÇİN KONFORLU VE DONANIMLI ÜS BÖLGESİ

Darmık Hudut Karakolu, Mehmetçiklerin görevlerini huzurlu ve rahat bir ortamda yerine getirebilmeleri için modern imkanlarla donatılmış olan karakolda, mescit, kütüphane, basketbol ve futbol sahaları yer alıyor. Personelin ihtiyaçlarına yönelik tüm detayların düşünüldüğü bu tesis, Mehmetçiklere sosyal ve fiziksel anlamda destek sunarak moral ve motivasyonu yüksek tutuyor.

Darmık Hudut Karakolu'ndaki Mehmetçiklerin özverili çalışmaları ve teknolojik altyapı sayesinde sınır güvenliği en üst seviyede sağlanmaya devam ediyor.