Sinir krizi geçirdi ambulansa kelepçeli taşındı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sinir krizi geçiren ve kendini eve kilitleyen vatandaşa itfaiye ekipleri 3. kattaki dairenin penceresinden girerek ulaştı. Kelepçelenerek ambulansa taşınan vatandaş, güçlükle sakinleştirildi.

KAYNAK: İHA
Sinir krizi geçirdi ambulansa kelepçeli taşındı

İHA'nın haberine göre, olay, Arapçeşme Mahallesi Doktor İlhami Karagöz Caddesi’nde bulunan 4 katlı binanın 3. katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sinir krizi geçiren H.K. (51) kendini eve kilitledi. H.K.’ye ulaşmayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince dairenin kapısı çalınsa da H.K kapıyı açmadı.

Bunun üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri teleskobik merdiven yardımıyla dairenin penceresinden içeriye girdi.

H.K., polis ve itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Güçlükle sakinleştirilen H.K. kelepçelenerek ambulansa taşındı.

H.K. ambulansa bindirildikten sonra kelepçe çıkarılarak, Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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