Sinsice ilerliyor. En çok erkeklerde görülüyor. Kan grubu hastalığa yakalanma riskinizi artırıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sinsice ilerliyor. En çok erkeklerde görülüyor. Kan grubu hastalığa yakalanma riskinizi artırıyor

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Yol, Türkiye'de erkeklerde kanser vakalarının yüzde 7,4'ünü, kadınlarda ise yüzde 6'sını oluşturan mide kanserinin sinsi bir şekilde ilerlediğini vurguladı. Prof. Dr. Yol, "Erkekler, A kan grubundaki bireyler, sigara içenler ve obez kişilerde mide kanseri riski daha yüksektir," dedi.

Prof. Dr. Serdar Yol, mide kanserinin son yıllarda artış gösterdiğini ve hastalığın çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğini vurguladı. Mide kanserinden korunmak için aşırı tuzlu ve salamura gıdalardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Yol, mide kanserinin dünya genelinde akciğer kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser türü olduğunu ifade etti. Türkiye'de erkeklerde kanser vakalarının yüzde 7,4'ünü, kadınlarda ise yüzde 6'sını oluşturduğunu belirten uzman, hastalığın risk faktörlerini şunlarla sıraladı:

A kan grubu, sigara kullanımı, obezite ve Helicobacter pylori bakterisi gibi unsurlar.

MİDE KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELER?

Mide kanserinin geç dönem belirtilerinin arasında karnın üst kısmında şişkinlik, çabuk doyma, bulantı ve hızlı kilo kaybı yer aldığını belirten Prof. Dr. Yol, bu semptomların genellikle sıradan şikayetler olarak algılanabileceğine dikkat çekti. Erken tanının cerrahi müdahale şansını artırdığını, geç tanı durumlarında ise kemoterapi uygulanabileceğini sözlerine ekledi.

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KÜÇÜK PORSİYONLARLA BESLENMELERİNİN ÖNEMİ BÜYÜK

Ameliyat sonrası hastaların sık aralıklarla küçük porsiyonlarla beslenmelerinin önemini vurgulayan Prof. Dr. Yol, düzenli kontrollerin aksatılmaması gerektiğini de hatırlattı. Ayrıca, erken evredeki teşhisin tedavi başarısını önemli ölçüde artırdığını, sağlıklı beslenme ve ideal kiloyu korumanın hastalıkla mücadelede önemli faktörler olduğunu ifade etti.

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