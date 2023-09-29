Şırnak’ta ev parasına İngiltere’de bir ev bir de lüks araba alınabiliyor

Bir sosyal medya kullanıcısı çektiği videoda, Şırnak'taki ev fiyatıyla İngiltere'deki ev fiyatını karşılaştırdı. Aradaki kur farkına rağmen Şırnak'taki ev fiyatına İngiltere’den 1 ev ve 1 araba alınabiliyor.

Şırnak’ta ev parasına İngiltere’de bir ev bir de lüks araba alınabiliyor

Artan enflasyon ve ekonomik kriz ev fiyatlarını vururken bir sosyal medya kullanıcısı, çektiği videoda Türkiye'de artan ev fiyatlarının geldiği boyutu gözler önüne serdi.

CİZRE’DEKİ EV FİYATINA İNGİLTERE’DEN 1 EV 1 ARABA ALINABİLİYOR

Cizre’deki ev fiyatıyla İngiltere’deki ev fiyatını karşılaştıran vatandaş, Cizre’deki ev fiyatını İngiliz para birimi Sterlin’e çevirerek İngiltere’deki ev fiyatlarını araştırdı.

Çıkan sonuçlara göre Cizre’deki 1 ev fiyatına İngiltere’de 1 ev alınabiliyorken üstüne kalan parayla ise Türkiye’de pahalı olan BMW, AUDİ marka araçlardan 1 tane alınabiliyor.

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Sosyal medya kullanıcısı çektiği videoda,

"Cizre'de 3+1 ev mi yoksa İngiltere'de 1+1 ev mi?" diye sordu.

Ardından, "Şırnak Cizre'deki bu ev 1 milyon 470 bin liraya satılıyor. Bu para 44 bin Sterlin yapıyor. Bu paraya Newcastle'a 20 dakika mesafede yer alan Stanley'deki bu 1+1 evi alabilirsiniz. Üstüne 6400 Sterlin kalır. Şu BMW'lerden birini ya da şu Audi'yi alabilirsiniz” diyerek videoyu sonlandırdı.

Video sosyal medyada gündem olurken Türkiye'de artan ev fiyatları tartışmalara neden oldu.

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