Şişe darbesiyle yaralanan gençler hastanelik oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan arbedede başlarına aldıkları şişe darbeleriyle yaralanan 2 genç hastaneye kaldırıldı.

Şişe darbesiyle yaralanan gençler hastanelik oldu

(İHA) Olay gece saatlerinde Atatürk Bulvarı Alemdar Gemisi yakınında meydana geldi.

İddiaya göre, Alemdar Gemisi yakınında oturan O.K.'nin başına kimliği belirsiz bir kişi şişe ile vurdu.

Bir anda kanlar içinde kalan O.K.'nin arkadaşı S.T. ise yaşanan arbedede başına aldığı şişe darbesiyle yaralandı.

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Olayı gerçekleştiren şahıs olay yerinden kaçarken tesadüfen olay yerinden geçen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaptıktan sonra ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis 2 kişiyi yaralayan şahsi bulmak için çalışma başlattı.

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