Şişecam'dan yatırım duyurusu

Şişecam 2024 yılının ilk üç aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu. 14 ülkedeki faaliyetleriyle 150 ülkeyi aşan satış yapıldığı belirtilen açıklamada, bu dönemdeki konsolide net satışlarının 41 milyar liraya ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, ilk üç ayda toplam yatırımların 136 milyon dolar (4,3 Milyar lira) olduğu belirtildi. İhracatın ise 262 milyon dolara ulaştığı belirtildi. Şirketin bu dönemde 1,3 milyon ton cam, 1,2 milyon ton soda külü ve 0,87 milyon ton endüstriyel ham madde üretimi gerçekleştirdiği kaydedildi.

ÜÇ KAPLAMALI CAM HATTINA 114 MİLYON DOLAR YATIRIM

Şişecam, 2024 yılına Türkiye, İtalya ve Bulgaristan'da toplam kapasitesi 20 milyon metrekareye yaklaşan üç yeni kaplamalı cam hattına yatırım yapılması kararı alındı.

Tarsus'taki düz cam fabrikası ile İtalya ve Bulgaristan'daki düz cam tesislerini içeren yatırımlar kapsamında Şişecam, düz cam sektöründe artan kaplamalı cam ihtiyacını karşılamayı ve artı değer kazındırmayı hedefliyor.

ESKİŞEHİR DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ

Eskişehir'de hayata geçirdiği yeni cam ambalaj fırını ve soğuk tamirini tamamladığı cam ev eşyası fırınını yılın ilk çeyreğinde ateşleyen Şişecam, bu yatırımlarla tek yerleşkede dünyanın en büyük entegre cam üretim kompleksine sahip şirket oldu

Şişecam Eskişehir Cam Ambalaj Fabrikası ise yeni yatırım sonucunda tek yerleşkede 5 fırın ve 24 hatla dünyanın en büyük kapasiteli cam ambalaj üretim tesisi haline geldi.