ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ç) Süresi/teslim tarihi

Teslimat; haftalık olarak idarece belirlenen dağıtım listesi doğrultusunda, Yüklenici tarafından her türlü yükleme, taşıma, indirme ve belirlenen noktalara ulaştırılması biçiminde, yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. İdare öngörülmeyen hallerde ilave teslimat talep edilecektir. Bu talebin yükleniciye; telefon ve mail ile tebliğini takip eden 1 (bir) takvim günü 24 saat içerisinde talep edilen miktar ve cinsteki ürünün temin edilerek yine her türlü yükleme, taşıma, indirme ve belirlenen noktalara ulaştırılması yüklenici tarafından gerçekleştirilmek üzere, ilgili yerlere teslim edilecektir. İdarece yapılacak talepler; hafta tatil günleri, ulusal bayram ve resmi tatil günlerinde olabileceği gibi resmi mesai saatleri dışında da olabilecektir. Yüklenici bu zaman dilimlerine isabet eden talep/teslimatlar için ek bedel talep edemez. Ürünlerin son teslim tarihi her halükarda en geç 30.09.2024'e kadardır.