ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayın Tarihi: 07 Şubat 2024 / 00:01

BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İÇECEK SU ALIMI

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI



BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İÇECEK SU ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/115159

1-İdarenin a) Adı : ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI b) Adresi : Merkez Mah. Darülaceze Cad. No: 8 ŞİŞLİ ŞİŞLİ/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2127088888 - ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İÇECEK SU ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : 30.000 ADET 19 LT. POLİKARBON DAMACANA DOĞAL KAYNAK İÇME SUYU, 30.000 KOLİ 180 ML'LİK BARDAK DOĞAL KAYNAK İÇME SUYU VE 10.000 PAKET 0,33 LT. PET ŞİŞE DOĞAL KAYNAK İÇME SUYU

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Şişli Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ç) Süresi/teslim tarihi : Teslimat; haftalık olarak idarece belirlenen dağıtım listesi doğrultusunda, Yüklenici tarafından her türlü yükleme, taşıma, indirme ve belirlenen noktalara ulaştırılması biçiminde, yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. İdare öngörülmeyen hallerde ilave teslimat talep edilecektir. Bu talebin yükleniciye; telefon ve mail ile tebliğini takip eden 1 (bir) takvim günü 24 saat içerisinde talep edilen miktar ve cinsteki ürünün temin edilerek yine her türlü yükleme, taşıma, indirme ve belirlenen noktalara ulaştırılması yüklenici tarafından gerçekleştirilmek üzere, ilgili yerlere teslim edilecektir. İdarece yapılacak talepler; hafta tatil günleri, ulusal bayram ve resmi tatil günlerinde olabileceği gibi resmi mesai saatleri dışında da olabilecektir. Yüklenici bu zaman dilimlerine isabet eden talep/teslimatlar için ek bedel talep edemez. Ürünlerin son teslim tarihi her halükarda en geç 30.09.2024'e kadardır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.02.2024 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Şişli Belediye Başkanlığı Satın Alma ve İhale Birimi, Merkez Mah. Darülaceze Cad. No:8 5.Kat Şişli/İSTANBUL



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekliler, aşağıda sayılan belgelere ait ayırt edici bilgileri, yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmek zorundadırlar:

1) Teklif edilen suyun adı belirtilerek, kaynakta ve çıkış noktasında üretici firmaya T.C. İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünce verilmiş olan KAYNAK SUYU İŞLETME RUHSATI

2) T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğünden alınan, Suyun dezenfeksiyonunun, "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik"e ve T.C. Sağlık Bakanlığı normlarına uygun yapıldığına dair belge ve/veya İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğü ve/veya İSKİ'den (Feriköy) alınan SU TAHLİL RAPORU



4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

d) Alım konusu malın gıda veya gıda ile temas eden madde ve malzeme olması durumunda gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası) ya da istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden birini yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmesi yeterli kabul edilir.

İstekliler; yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeleri yetkiyi verenin yetki belgeleri ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir. 4.3.2. 4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: İsteklilerin teklif ettikleri mala veya mallara ilişkin olarak; ulusal standarda veya dengi uluslararası standarda uygunluğu gösteren aşağıdaki tüm belgeleri yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmek zorundadırlar:

a) Üretici firmaya ait IBWA – International Bottled Water Association (Uluslararası Şişelenmiş İçme Suyu Birliği)'ne Üyelik Belgesi,

b) Üretici firmaya ait NSF (Bağımsız Denetleyici Kuruluş)'a Üyelik Belgesi,

c) Üretici firmaya ait TSE 266 Belgesi.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.