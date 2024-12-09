Şişli’de polis ekipleri, eğlence mekânlarında sahte içki denetimi yaptı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Şişli’de polis ekipleri, eğlence mekânlarında sahte içki denetimi yaptı

İstanbul polisi sahte içkiden ölümlerin önüne geçmek için denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Şişli’deki eğlence mekanlarını denetleyen ekipler, içki şişelerin üzerlerinde bulunan bandrolleri inceledi ve numuneler aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde sahte ve kaçak içkiden kaynaklanan ölümler nedeniyle çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı uygulamada, eğlence mekanlarında sahte içki denetimi yapıldı.

İstanbul - Şişli’de eğlence mekanlarında sahte içki denetimi

Denetimler kapsamında, iş yerlerinin evrakları ve içki şişelerinin bandrolleri kontrol edildi. Ayrıca eğlence mekanlarındaki müşterilere de kimlik kontrolü yapıldı.

İstanbul - Şişli’de eğlence mekanlarında sahte içki denetimi

Sahte içki yüzünden 22 kişi hayatını kaybederken 24 kişinin tedavisi devam ediyor. Sahte içki satışı bağlantılı yapılan soruşturma 10 kişi tutuklandı. Soruşturma ise devam ediyor.

İstanbul - Şişli’de eğlence mekanlarında sahte içki denetimi

İstanbul - Şişli’de eğlence mekanlarında sahte içki denetimi

İstanbul - Şişli’de eğlence mekanlarında sahte içki denetimi

İstanbul - Şişli’de eğlence mekanlarında sahte içki denetimi

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