Şişli’de polis ekipleri, eğlence mekânlarında sahte içki denetimi yaptı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde sahte ve kaçak içkiden kaynaklanan ölümler nedeniyle çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı uygulamada, eğlence mekanlarında sahte içki denetimi yapıldı.

Denetimler kapsamında, iş yerlerinin evrakları ve içki şişelerinin bandrolleri kontrol edildi. Ayrıca eğlence mekanlarındaki müşterilere de kimlik kontrolü yapıldı.

Sahte içki yüzünden 22 kişi hayatını kaybederken 24 kişinin tedavisi devam ediyor. Sahte içki satışı bağlantılı yapılan soruşturma 10 kişi tutuklandı. Soruşturma ise devam ediyor.