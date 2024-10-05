Şişli’de silahlı kavga: 1’i Rus 5 yaralı

Kaynak: DHA
Şişli’de silahlı kavga: 1’i Rus 5 yaralı

Şişli'de aralarında anlaşmazlık bulunan A.E.Ö. ve F.Ü. arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Kavga sırasında, yaralanan 4 kişinin olayla ilgisinin olmadığı belirtildi.

Şişli'de iki kişi arasında çıkan silahlı kavga, çevredeki insanları da etkiledi ve toplamda 5 kişi yaralandı. Olay, Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'nde akşam saat 18.40 civarında meydana geldi. Husumetli oldukları öğrenilen A.E.Ö. ve F.Ü. arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan biri silahını çıkararak ateş açtı. Açılan ateş sonucu, aralarında bir Rus vatandaşının da bulunduğu F.Ü., E.D., H.D., S.G. ve A.G. yaralandı. Özellikle olayla ilgisi olmayan 4 kişinin de bacaklarından yaralandığı bildirildi. Rus vatandaşının ise sırtından vurulduğu öğrenildi.

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Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Polis, silahla ateş eden A.E.Ö.’yü gözaltına aldı ve karakola götürdü. Yaralananlar ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemelerde, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis ekiplerinin araştırmaları sonucunda, A.E.Ö.'nün daha önceden husumetli olduğu F.Ü. ile olay yerinde karşılaştığı ve çıkan tartışma sonucunda silahla ateş açtığı belirlendi. Bu sırada, F.Ü. ile birlikte çevredeki bazı kişilerin de yaralandığı tespit edildi. Şüpheli, olay yerinde ruhsatsız bir tabanca ile yakalandı ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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