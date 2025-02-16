Site toplantısında silahlı kavga: 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Site toplantısında silahlı kavga: 3 yaralı

İstanbul Beylikdüzü'nde bir sitenin olağan toplantısında site sakinleri arasında kavga çıktı. Kavgada F.K. isimli kişi yanındaki silahla C.K., M.T. ve K.Ü.'yü yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay saat 16.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi Sokullu Caddesi'nde bulunan Şehit Büyükelçi Galip Balkar Ortaokulu bahçesinde meydana geldi.

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Bir sitenin olağan toplantısı için site sakinleri okulun toplantı salonunda bir araya geldi. Toplantı sırasında site sakinleri arasında başlayan tartışma, okulun bahçesinde devam etti.

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Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.K., yanındaki silahla kavga ettiği C.K., M.T. ve K.Ü.'ye ateş etti. Silahla vurulan 3 kişi yaralanırken, şüpheli F.K. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine okul bahçesine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

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