Sivas sıfırın altında 23 derece ile Türkiye'nin en soğuk ili oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sivas sıfırın altında 23 derece ile Türkiye'nin en soğuk ili oldu

Sivas'ta kar yağışı sonrası başlayan soğuk hava dalgası etkisini sürdürmeye devam ediyor. Eksi 23 derece ile tüm illeri geçerek birinci oldu.

Sivas'ta yaklaşık bir haftadan bu yana hava sıcaklıkları sıfırın altında seyrediyor. Kent merkezinde bu sabah hava sıcaklığı eksi 13 derece olarak ölçüldü.

Soğuk havanın etkisi ile akarsu ve göllerin yüzeyleri dondu. Kızılırmak Nehri'nin kent merkezinden geçen bölümlerinin büyük kısmı buzla kaplandı.

Öte yandan Sivas kent merkezine 82 kilometre mesafedeki Altınyayla ilçesi, dün olduğu gibi bugün de eksi 23 derece ile Türkiye'nin en soğuk bölgesi oldu.

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Soğuk havanın etkisini bir süre daha devam ettirmesi bekleniyor.

Sivas sıfırın altında 23 derece ile Türkiye'nin en soğuk noktası oldu

Sivas sıfırın altında 23 derece ile Türkiye'nin en soğuk noktası oldu

Sivas sıfırın altında 23 derece ile Türkiye'nin en soğuk noktası oldu

Sivas sıfırın altında 23 derece ile Türkiye'nin en soğuk noktası oldu

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