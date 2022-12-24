24 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Rıza Çalımbay kötü haberi verdi

Sivasspor'da Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 19:16
Takip Et

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay kötü haberi verdi

Rıza Çalımbay kötü haberi verdi
+
Aa
-

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, zor bir maçın ardından ihtiyaçları olan üç puanı aldıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çalımbay, "Maç çok zor geçti. Puan ya da puanlara ihtiyacımız vardı. Önceki 14 maçta hem Avrupa hem ligi götürmeye çalıştık. Avrupa'da grup lideri olduk, çok mutluyuz. Ülkemize puan kazandırdık ve onur verici bir durum oldu. Ama ligde sıkıntılar yaşadık. Kasımpaşa maçında tek amacımız puan almaktı. Galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Üç puan aldık, zor oldu." ifadelerini kullandı.

İki takımın da galibiyet için mücadele ettiğini aktaran deneyimli teknik adam, "Kimse kontratağı düşünmedi. İlk yarı öne geçtik ama sonra sıkıntı yaşadık. İkinci yarıda golü bulduk, son bölümde iyi pozisyonlar da yakaladık. Maalesef değerlendiremedik. Farklı şekilde de ayrılabilirdik. İlk yarının bitmesi için 3 maçımız daha var. Avrupa'da da oynayarak çok maç yaptık. Üç gün sonra Galatasaray ile çok zor bir maçımız var. Kesinlikle puanlara ihtiyacımız var. Türkiye Kupası ve Avrupa'da devam etmek için ligde rahat olmamız lazım. Bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum. İyi bir galibiyet aldık. İnşallah sonunu iyi şekilde tamamlarız." şeklinde konuştu.

Ligde oynayacakları Galatasaray ve Konyaspor maçlarını da değerlendiren Rıza Çalımbay, "Galatasaray maçı, zor maç. Çok formda ve kaliteli bir kadroya sahipler. Dikkat etmemiz gereken bir karşılaşma. Üç ihtimalli bir maç olacak. İç sahada taraftarımız gelirse destekleriyle maçı iyi bitirmeye çalışacağız. Konyaspor da istikrarlı bir takım. Deplasmandan ben hiç korkmadım şimdiye kadar. Avrupa maçlarında deplasmanda yenilgimiz yok. Benim tek korkum sakatlık. Sakatlık olmazsa elimizden geleni yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

Çalımbay, bugün Sivasspor'un ilk golünü atan Dia Sabi'a'nın da takımdan ayrılacağını açıklayarak, "Sabi'a ayrılacak, sözleşmesi öyle. Büyük ihtimalle böyle olacak. Biz gitmesini istemiyoruz ama kendi kararı. Yönetimin de bir suçu yok burada. Ailesi için istiyor kendisi. Yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
1
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
2
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
3
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
4
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
5
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
﻿Emekli maaşlarında ilk bilgi sızdı. Milyonlarca emekli maaşlar ne kadar olacak diye bekliyordu
6
﻿Emekli maaşlarında ilk bilgi sızdı. Milyonlarca emekli maaşlar ne kadar olacak diye bekliyordu
﻿Emekli maaşlarında ilk bilgi sızdı. Milyonlarca emekli maaşlar ne kadar olacak diye bekliyordu
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
7
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesaj
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesaj
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesaj
﻿İYİ Partili Cinisli'den ''Havalimanı mı vardı Erzurum'da'' diyen Erdoğan'a cevap
﻿İYİ Partili Cinisli'den ''Havalimanı mı vardı Erzurum'da'' diyen Erdoğan'a cevap
﻿İYİ Partili Cinisli'den ''Havalimanı mı vardı Erzurum'da'' diyen Erdoğan'a cevap
﻿Trakya çiftçisi arazi toplulaştırmasına karşı mitingde buluştu
﻿Trakya çiftçisi arazi toplulaştırmasına karşı mitingde buluştu
﻿Trakya çiftçisi arazi toplulaştırmasına karşı mitingde buluştu
﻿Sarıyer’de kafede silahlı kavga: 1 ölü
﻿Sarıyer’de kafede silahlı kavga: 1 ölü
﻿Sarıyer’de kafede silahlı kavga: 1 ölü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.