Sivasspor'a Dinamo Kiev'den takviye

Sivasspor, Dinamo Kiev forması giyen Gerson Rodrigues'i 1 yıllığına kiraladı.

Sivasspor'a Dinamo Kiev'den takviye

Editör: Barış Atakan

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Dinamo Kiev’de forma giyen 28 yaşındaki sol kanat Gerson Rodrigues'i 1 yıllığına kiraladı.

Dinamo Kiev’den yapılan resmi açıklamada, "Gerson Rodrigues, Sivasspor'da kiralık olarak forma giyecek. Dinamo Kiev ve Sivasspor, Lüksemburg milli takımının futbolcusunun 2023/2024 sezonunun sonuna kadar Türk kulübü için oynayacağına dair bir kira sözleşmesi imzaladı" ifadelerine yer verildi.

PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Wehda’da kiralık olarak geçiren Gerson Rodrigues burada çıktığı 16 maçta 2 gol kaydetti.

DAHA ÖNCE EYÜPSPOR VE ANKARAGÜCÜ FORMALARI GİYDİ
Gerson Rodriguez ülkemizde daha önce Ankaragücü ve Eyüpspor formaları da giymişti.

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