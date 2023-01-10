Gündüz kantinci, akşam ana haber spikeri

Kent merkezinde yaşayan evli 3 çocuk babası Ümit Alpan, 2009 yılında kentte faaliyet gösteren 4 Eylül Ortaokulu'nda kantin işletmeye başladı. 4 yıl boyunca okulun kantinine bakan Alpan'ın hayali ise bir televizyonda spiker olmaktı.

2013 yılında il merkezinde yayın yapan bir televizyon kanalına başvuru yapan Alpan için deneme çekimleri yapıldı. Yetenekli olduğu tespit edilen Alpan, yerel televizyon kanalında spiker olarak görev yapmaya başladı.

İlk olarak hafta sonu haberlerini sunmayla başlayan Alpan, şu an ise Kanal58 televizyonunun ana haberlerini sunuyor.

'HER İKİ MESLEĞİMİ DE SEVİYORUM'

Askerden geldikten sonra kantin işletmeciliğine başladığını belirten Alpan, "13 yıldır kantin işletmeciliği yapıyorum. 2013'den bu tarafa da haber spikerliği yapıyoruz

Çocukluğumdan beri haber spikerliğine çok özeniyordum. 'Ben acaba yapabilir miyim' diyordum. Daha sonra böyle bir bilinçle bir kanala haber spikerliği yapmak istediğimi söyledim. Onlar da kabul etti.

Deneme çekimleri yaparak başladık. Hafta sonu haber spikerliğiyle başladıktan sonra hafta içine de geçtim. 2013'den bu tarafa da haber spikerliği yapıyorum. İnsanlar bazen beni televizyonda gördükten sonra kantinde görünce şaşırıyorlar. Hoş anlar oluyor bazen. Her bir mesleğin bir fedakarlığı var. Kantin işletmeciliğinin de fedakarlığı var

Özellikle de gazetecilik çok büyük fedakarlık isteyen meslek. Sevmeden, aşık olmadan bu mesleği yapamıyorsunuz. Ben de haber spikerliğini çok seviyorum. Aşığım bu mesleğe. Severek de devam ediyorum. İnşallah da uzun bir sürede bu mesleği sürdürürüm. Büyük kanallarda tüm Türkiye'nin tanıdığı bir haber spiker olmayı istiyorum" dedi.