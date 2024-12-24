Sivas'ta buz tutan yol araçları tepetaklak etti! Malzemeler yola taştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sivas'ta buz tutan yol araçları tepetaklak etti! Malzemeler yola taştı

Sivas'ta buz tutan 2 ayrı yolda TIR ile minibüs feci şekilde ters devrildi. Sıvı yalıtım malzemesi taşıyan TIR'ın içindekiler yola döküldü. Meydana gelen kazalarda 1 kişi yaralandı.

Sivas'ta dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, yerini soğuk havaya bıraktı. Gece saatlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma oluştu. İstanbul'dan Sivas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya sıvı yalıtım malzemesi getiren K.C. (51) idaresindeki 58 ABC 530 plakalı TIR, saat 08.00 sıralarında Sivas- Erzincan yolu organize sanayi bölgesinde yan yolda buzlanma nedeniyle şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

TIR şoförü kazayı yara almadan atlatırken, sıvı yalıtım malzemeleri tarlaya döküldü.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Diğer kaza, saat 08.30 sıralarında Karşıya Mahallesi Eski Kayseri Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Arslan yönetimindeki 38 ACA 022 plakalı minibüs, buz tutan yoldan çıkarak devrildi.

​​​​​​​

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arslan, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

​​​​​​​

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, tedavi altına alındı.

​​​​​​​

Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sivas'ta buz tutan yol araçları tepetaklak etti! Malzemeler yola taştı

Sivas'ta buz tutan yol araçları tepetaklak etti! Malzemeler yola taştı

Sivas'ta buz tutan yol araçları tepetaklak etti! Malzemeler yola taştı

Sivas'ta buz tutan yol araçları tepetaklak etti! Malzemeler yola taştı

Son Haberler
Yaşlı kadına 7 köpek dehşeti yaşattı: Vücuduna tam 50 dikiş atıldı!
Yaşlı kadına 7 köpek dehşeti yaşattı: Vücuduna tam 50 dikiş atıldı!
Sosyal medyada gelecekteki kendinize mesaj göndermek mümkün! İşte 'zaman kapsülü' özelliği...
Sosyal medyada gelecekteki kendinize mesaj göndermek mümkün! İşte 'zaman kapsülü' özelliği...
Şanlıurfa'da otomobil park halindeki kamyonete çarptı: Sürücü öldü
Şanlıurfa'da otomobil park halindeki kamyonete çarptı: Sürücü öldü
Rashford aşkta da kaybetti: Grace Jackson ünlü oyuncuyu terk etti
Rashford aşkta da kaybetti: Grace Jackson ünlü oyuncuyu terk etti
Gelecek Partisi'nde üst düzey isim istifa etti
Gelecek Partisi'nde üst düzey isim istifa etti