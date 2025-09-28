Sivas'ta feci kaza! Bariyerlere savruldular: Ölü ve yaralılar var

Sivas’ta inanılmaz bir kaza yaşandı. Ayın yönde ilerleyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobiller bariyerlere savruldu. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kızılırmak Mahallesi Sultan Şehir Bulvarı'nda meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen S.G yönetimindeki 07 BJA 029 plakalı otomobil ile D.M idaresindeki 58 TK 133 plakalı otomobil çarpıştı. Her iki otomobil de bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde 07 BJA 029 plakalı otomobildeki Salih Polat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı aracın sürücü ile yanındaki M.P ve F.P yaralanırken, D.M. ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polat'ın cenazesi ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

