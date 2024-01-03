Sivas'ta iki adrese uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklu

Kaynak: İHA
Sivas'ta iki adrese uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklu
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Sivas'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda, il merkezi ve Kangal ilçesinde 2 ayrı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda 1 kilo 956,89 gram skunk maddesi ile 14 bin 140 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 5 şahsa işlem yapıldı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından işlem yapılan şahıslar tutuklandı.

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