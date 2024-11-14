Sivas’ta kaçakçılara operasyon: 600 bin lira değerinde malzeme ele geçirildi

Kaynak: İHA
Sivas’ta kaçakçılara operasyon: 600 bin lira değerinde malzeme ele geçirildi

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olan kaçak ve sahte alkol malzemelerinin yanı sıra cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde kent merkezinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenlendi.

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Yapılan operasyonda iş yeriyle birlikte, depo ve araç içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda bin 302 litre sahte-kaçak alkol yapımında kullanıldığı değerlendirilen etil alkol, 360 adet kaçak alkol yapımında kullanılan alkol aroması kiti, 23 adet cinsel içerikli gıda-çikolata, 65 adet cinsel içerikli sıvı içecek, 3 litre ev yapımı sahte-kaçak alkol ve 7 şişe sahte bandrollü viski ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 600 bin TL olduğu belirlenirken, 1 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

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