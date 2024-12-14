Sivas'ta kuraklık eski köyü gün yüzüne çıkardı

Sivas'ta 2006 yılında inşaatına başlanan ve 2010 yılında tamamen su tutan Pusat Barajında kurak geçen yaz aylarının ardından sular çekildi. Çekilen sularla birlikte gün yüzüne çıkan eski Pusat köyü, 14 yıl sonra kar altında kaldı.

Sivas'ta yapımına 2006 yılında başlanan Pusat Barajı, 2010 yılında tamamen su tuttu. Baraj için taşınan eski Pusat köyü de tamamen sular altında kaldı. İçme suyu ve tarımsal sulamada büyük önem arz eden Pusat Barajı, 2024 yılında yaşanan kuraklıkla beraber su kaybı yaşadı.

Yaklaşık 14 yıl önce sular altında kalan eski Pusat köyü, suların çekilmesiyle birlikte yeniden gün yüzüne çıktı. 2010 yılından bu yana sular altında olan köye, bu yıl ilk defa kar yağdı. Bölgede etkili olan kar yağışından nasibini alan eski Pusat köyü, 14 yıl sonra ilk defa kar altında kaldı. Kar altında kalan köy ve Pusat Barajı, dron ile görüntülendi.