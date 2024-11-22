Sivas’ta lastikçilerde yoğun mesai başladı

Sivas, eksileri gören, en soğuk il seçilen kış şartlarının en ağır geçen illerinden biridir. Hafta sonu kar yağışı uyarısı gelmeye başladı. Hava sıcaklıklarının düştüğü ve yüksek kesimlerde ara ara kar yağışının yaşandığı kentte, lastikçiler yoğun mesai harcamaya başladı. Kar yağışı öncesi 1 Aralık'ta denetimlerin başlayacak olmasıyla da kış lastiklerini taktırmak isteyen araç sahipleri, lastikçilerin yolunu tuttu. Lastikçiler, 12 saati aşkın çalışarak araçların lastiklerini değişiyor.

"KAZA GİBİ DURUMLARDA ÖNCE LASTİĞE BAKILIYOR"

Bir firmada çalışan Halil Alan, 1 Aralık ve 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği takmanın zorunlu olduğunu söyledi. Alan, "Kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'tan itibaren başlıyor. Sadece ticari araç diye bir husus yok açıkçası. Kaza gibi durumlarda önce lastiğe bakılıyor. 4 aylık zorunlu süreç başlıyor. 1 Aralık tarihinden itibaren denetimler başlıyor. Mesai saatlerimiz artıyor, günlük 12 saati buluyor diyebilirim. Sabah 8'de başlıyoruz, akşam 11'e kadar sürebiliyor. Müşterilerimiz işlerinden dolayı geç saatlerde geliyor. Bir, iki aylık süreçte yoğun mesai harcıyoruz" dedi.

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Kış lastiğinin yol tutuşu için çok önemli olduğuna değinen Alan, "Kış lastiğinde dikkat etmemiz gereken en önemli şey kalite. Önemli olan lastikteki tırtıklar. Kar yağsın veya yağmasın kış lastiği takmak mecburi. Yollarda buzlanma olup kazaya sebebiyet verebiliyor. Zorunluluk 1 Aralık'ta başlıyor ama canınızı ve malınızı düşünüyorsanız o tarihten önce kış lastiği taktırın. Kesinlikle ihmal etmeyin" ifadelerine yer verdi.