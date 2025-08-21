Siverek’te üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor... İşçiler günlük bin lira kazanıyor

Kaynak: İHA
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üretildikten sonra doğal ortamda kurutulan domatesler, dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Karacadağ bölgesinde, her yıl yaklaşık 50 bin dönüm arazi üzerinde domates üretimi yapılıyor. Doğal ortamda kurutulan domatesler daha sonra İzmir'e gönderiliyor. İzmir'deki fabrikalarda kontrolleri yapılan kurutmalık domatesler, paketlenerek başta dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.

943x605-kuru-domates-ihracati-62-milyon-dolara-ulasti-1632123815301-1690443588.jpg

İŞÇİLER GÜNLÜK BİN LİRA KAZANIYOR

Volkanik toprak üzerinde ekilen domatesler kar suyu ile sulanınca doğal bir tat oluşmasına neden oluyor. Her tarlada yaklaşık 150 işçi çalışıyor. Sabahtan akşama kadar çalışan işçiler günlük bin lira yevmiye alıyor.

dd53b1f9b2af6f6a961cb0faf0a26d47-1.webp

KAR SUYU İLE SULANIYOR

Nurettin Işıkgöz Siverek domatesinin dünyadaki en güzel domates olduğunu belirterek, "Bereketli olmasının en önemli nedeni havasının güzel olmasıdır. Havası güzel olduğu için nem fazla yok ve domatesimiz çok kaliteli çıkıyor. Biz bunları burada kuruttuktan sonra İzmir'e gönderiyoruz. Fabrikada ayrıldıktan sonra dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Siverek domatesi Türkiye'de bir numaradır. Karacadağ'ın eteklerinden gelen kar suyu süzülüp kuyulara geliyor. Kuyulardan da tarım arazilerine geliyor. Yaklaşık 7 ila 8 arasında kurutmaya bırakılıyor. Kuruduktan sonra filelere konularak kamyonlarla İzmir'e gönderiliyor. Domates Amerika'da keşfedildi diyorlar ama domatesin kalitelisi, lezzetlisi Siverek topraklarında yetişir" ifadelerini kullandı.

e777vqlwyaab2s1.jpg

BU YIL PARA ETMİYOR

Bu yıl ürünlerin ucuza gittiğini söyleyen üretici Mehmet Bahattin Torpil, "Yaklaşık 5 işçi, burada çalışıyor. Domatesleri kurutuyoruz. Kurutmalık bu sene İzmir'de çok para etmiyor. Biraz ondan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Mazot yükseldi, fide yükseldi, ilaç yükseldi, yevmiyeler yükseldi ama İzmir'de ürünün para etmediğini söylüyorlar. Bu sene biz almıyoruz diyorlar, bahane buluyorlar. Biz öyle duyduk" şeklinde konuştu.

urfali-iscilerin-elinden-dunyaya-satiliyor-6104.jpg

