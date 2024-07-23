Sivrisinek istilasının sebebi belli oldu

Havaların mevsim normallerinin üzerinde ısınması ve ani şiddetli yağışlar, nemin yükselmesine neden olurken, nem de sivrisinek sayısını artırıyor.

Entomolog Roman Khryapin “Sivrisineklerdeki artış sıcaktan değil, yağışlı havadan kaynaklanıyor; yağmur sonrası havadaki nem oranı da yüksek. Gerçek şu ki, sivrisinek larvaları küçük durgun su kütlelerinde yaşar, bu nedenle şiddetli yağmurlardan sonra su birikintileri oluşur, sivrisinek larvalarının fazla bir şeye ihtiyacı yoktur. Yağmur ne kadar şiddetli olursa sivrisinek sayısı da o kadar fazla olur. Sıcaklık ne kadar yüksek olursa sivrisinek larvalarının o kadar hızlı geliştiği açıktır - bunun da bir etkisi vardır, ancak her şeyden önce yağmur yağması ve larvalarının yaşadığı yerde küçük su birikintilerinin ortaya çıkması bunu etkiler" dedi.

Yağışların devam etmesi nedeniyle başkentte sinek sayısının da artabileceğini açıkladı.

Şehir genelinde sivrisineklerin varlığı önceki yıllara göre farkedilir derecede artmış durumda. Bu durum özellikle akşam saatlerinde Moskova'daki yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor.