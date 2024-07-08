Siyaseti bırakan Meral Akşener'in nerede olduğunu ünlü komşusu açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Siyaseti bırakan Meral Akşener'in nerede olduğunu ünlü komşusu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından tartışma konusu olan İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Ümit Erdim'in komşusu olduğu belirtildi.

İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı beklenmedik görüşme sonrası yeniden siyaset gündemine oturdu. Bu ziyaret partide büyük yankı uyandırmış ve çeşitli tepkilere yol açmıştı. Partinin kurucularından Koray Aydın, istifa kararını duyurmuştu.

“MERAL TEYZESİNE ANLATTI”

Ünlü oyuncu Ümit Erdim, Akşener'in kendisiyle komşu olduğunu sosyal medyadan duyurdu ve bir fotoğraf paylaştı. Erdim, kızının bisiklet sürerken Akşener'in ona sarıldığı anı yakaladığı fotoğraf için "Akşam yürüyüşünde Meral teyzesiyle bisiklet kullanma özgürlüğünü konuştu" notunu düştü ve "Komşuluk kazanacak" dedi. Daha önce Akşener'in Sapanca'daki çiftlik evine yerleştiği iddia edilmişti.

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NE OLMUŞTU?

Koray Aydın, Akşener'e yönelik eleştirilerini sert bir dille dile getirmişti. Aydın, "İYİ Parti’de artık görüşlerimize ve önerilerimize pek fazla ihtiyaç duyulmadığına inanıyorum. Bu düşünceme Saray'da gerçekleşen o görüşme ve sonrasında yaşananlar neden olmuştur" diyerek tepkisini dile getirdi.

Akşener'in Sinan Ateş'in cinayet davasıyla ilgili duruşmalara katılmaması da kamuoyunda büyük dikkat çekti. Ancak sonradan Erdoğan ile görüşmesi sonrası sessizliğini bozduğu görüldü.

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