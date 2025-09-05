Siyasi krizin gölgesinde yeni başkan seçildi: 492 oyun 247'sini aldı

Tayland'da, Parlamento tarafından yapılan oylamada Bhumjaithai Partisi'nin lideri Anutin Charnvirakul, yeni başbakan seçildi. 492 üyeli Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, 247'nin üzerinde oy alarak yeterli çoğunluğu sağlayan Anutin'in seçimi, resmi onayın ardından Kral Maha Vajiralongkorn tarafından atanmasıyla görevine başlayacak.

Anutin, görevi geçen hafta, komşu ülke Kamboçya'nın Senato Başkanı Hun Sen ile yaptığı ve etik ihlal olarak değerlendirilen tartışmalı telefon görüşmesi nedeniyle Anayasa Mahkemesi kararıyla görevden alınan Paetongtarn Shinawatra'dan devralıyor. Söz konusu diplomatik kriz, temmuz ayında taraflar arasında beş gün süren silahlı çatışmaya sebep olmuştu.

KOALİSYONDAN AYRILMA VE YÜKSELİŞ

58 yaşındaki Anutin Charnvirakul, Shinawatra hükümetinde bakan olarak görev yapmıştı. Ancak, telefon görüşmesinin sızdırılması ve ardından yaşanan kamuoyu tepkisinin ardından partisini koalisyondan çekerek istifa etmişti. Bu hamle, Shinawatra hükümetini istikrarsız bir çoğunluğa mahkûm etmişti.

Tayland'ın anayasa kuralları uyarınca, 2023 genel seçimlerinde aday gösterilen yalnızca beş kişi başbakanlık için uygun görülmüştü. Anutin, seçimi kazanması için Halk Partisi'nden (eski adıyla İleri Hareket Partisi) destek sözü aldı. Karşılığında, dört ay içinde parlamentoyu feshetme ve askeri dönemde hazırlanan anayasanın, seçilmiş bir kurul tarafından yeniden yazılması için referandum düzenleme sözü verdi.

YENİ HÜKÜMETİN ÖNÜNDEKİ ZORLUKLAR

Halk Partisi, yeni hükümete dışarıdan destek vereceğini ancak muhalefette kalacağını açıkladı. Bu durum, Anutin liderliğindeki hükümetin parlamentoda azınlıkta kalabileceği anlamına geliyor.

Anutin, siyasi kariyeri boyunca en çok, kenevirin dekriminalizasyonu (kullanımının suç olmaktan çıkarılması) için yürüttüğü başarılı lobi çalışmasıyla tanınıyor. Şu anda tıbbi kullanım için daha sıkı bir şekilde düzenlenen bu politika, ülkedeki uyuşturucu yasalarında önemli bir değişiklik olmuştu. Ayrıca COVID-19 pandemisi sırasında Sağlık Bakanı olarak görev yapan Anutin, yeterli aşı tedarik etmedeki gecikmeler nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu.

Tayland'ın son birkaç yılı, koalisyon hükümetleri, askeri müdahale ve mahkeme kararlarıyla görevden alınan başbakanlarla dolu bir siyasi istikrarsızlık dönemine sahne oldu. Anutin'in, ülkeyi bu krizden çıkarıp çıkaramayacağı ise merakla bekleniyor.