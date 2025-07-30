Siyasi partinin il başkanı tacizden gözaltına alındı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Siyasi partinin il başkanı tacizden gözaltına alındı!

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Yaşar Beyazgül, hakkında "istismar" suçlaması ile işlem başlatılması sonucu sabah saatlerinde İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ankara'da bomba etkisi yaratan bir gelişme yaşandı. Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Yaşar Beyazgül, cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı.

Gelecek Partisili Beyazgül'ün işlemlerini Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapıldı. Beyazgül işlemleri için emniyete götürüldü.

Yaşar Beyazgül'ün işlemleri sonrası adliyeye sevk edileceği bildirildi.

AHMET DAVUTOĞLU ATADI

Mardinli iş insanı olan Yaşar Beyazgül, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu tarafından 29 Ocak 2025’te İzmir İl Başkanlığı görevine atanmıştı.

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GÖREVDEN ALINDI

Gelecek Partisi Teşkilat Başkanı Ömer Ünal, gözaltına alınan Beyazgül'ün görevden alındığını açıkladı. Ünal, "İzmir İl Başkanı Yaşar Beyazgül görevden el çektirilmiş olup Menderes İlçe Başkanımız Eyüp Akbaş vekaleten İzmir İl Başkanı olarak görevlendirilmiştir" dedi.

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