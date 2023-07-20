Sızdırılan video CHP’nin gündemini topyekun değiştirdi. İşte yeni gündem maddeleri

Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği sızdırılan Zoom toplantısının yankıları sürüyor. Zoom toplantısının videosunun sızdırılmasının ardından Parti Meclisi’nin gündemi belli oldu.

Sızdırılan video CHP’nin gündemini topyekun değiştirdi. İşte yeni gündem maddeleri

CHP’de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği zoom toplantısı kaydının sızdırılmasının ardından gündeme gelen Parti Meclisi’nin (PM) gündemi belli oldu.

Sızdırılan kayda göre İmamoğlu ile toplantıya katılan diğer CHP’liler, görevden alınan il başkanlarının taleplerinin değerlendirilmesi için PM’nin olağanüstü toplantıya çağrılması ve bunun için de imza toplanması gerektiğini dile getiriyordu.

T24'ün haberine göre; görevden alınan CHP il başkanlarının itirazları, PM’de görüşülecek.

PARTİ TÜZÜĞÜNÜN 25/1 MADDESİ KAPSAMINDA GÖREVDEN ALINDILAR

CHP’de Olağan Kurultay öncesinde mahalle delege seçimleri devam ederken, Ağrı, Hakkâri, Van, Kayseri, Mardin ve Muş il başkanlarının görevden alınması tartışmalara neden olmuştu.

Genel Merkez’den görevden almalarla ilgili bir açıklama yapılmazken, il başkanları da hangi gerekçe ile görevden alındıklarını bilmediklerini söylemişti. Genel Merkez tarafından resmi bildirim yapılan il başkanlarına parti tüzüğünün 25/1 maddesi kapsamında görevden alındıkları tebliğ edilmişti.

PARTİ MECLİSİ 23 TEMMUZ'DA TOPLANACAK

Buna göre PM, Pazar günü (23 Temmuz) saat 13.00’de CHP Genel Merkezi’nde Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında toplanacak.

PM’de, CHP MYK kararıyla görevden alınan Muş İl Başkanı İsmail Adanur, Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan, Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan, Kayseri İl Başkanı Zeki Özkan ile Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün’ün itirazları görüşülecek.

PM’de ayrıca il ve ilçe örgütlerinin yönetim kurulu üye sayılarının artırılması da gündeme alınacak.

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