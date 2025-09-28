Skandal! Fenerbahçe'nin rakibi sahaya çıkmadı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’nın 2. haftadaki rakibi Beylerbeyi sahaya çıkmadı.
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde oynanması planlanan karşılaşma bu nedenle tatil edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Takımımızın Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2. haftasında Beylerbeyi ile Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde oynayacağı müsabaka, rakip takımın sahaya çıkmaması nedeniyle tatil edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) maçla ilgili nihai kararını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.