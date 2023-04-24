SnapChat'e de yapay zeka yüklendi. Bakın yeni özellik ne işe yarıyor

En eski sosyal medya uygulamalarından olan Snapchat yeni yapay zekâsı My AI'ı bütün kullanıcılarının kullanımına sunduğunu açıkladı.

SnapChat'e de yapay zeka yüklendi. Bakın yeni özellik ne işe yarıyor

ABD merkezli sosyal medya platformu Snapchat son zamanlarda rakiplerinin oldukça çok gerisinde kaldı. Sosyal medya platformu ChatGPT destekli yeni yapay zekâsını çıkardı.

Sadece ücretli abonelik alan kullanıcılara sunulan yapay zekâ şimdi ise bütün kullanıcıların hizmetine açıldı. Platform bu hamle ile rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor.

YAPAY ZEKA TÜM SORULARA YANIT VERECEK

My AI adlı sohbeet botunu kullanarak kullanıcılar sordukları soruların yanıtlarını alabilecekler. Ayrıca yapay zekâda iddialara göre gerçeklere dayalı sorular sorup, yaratıcı içerikler ortaya koyabiliyor.

Aynı zamanda Snapchat’in yeni yapay zekâsını kullanıcılar gruplara da ekleyebiliyor. Snapchat abonesi olan kullanıcılar yapay zekâyı kullanarak fotoğrafta oluşturabiliyorlar.

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