Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ile oğlu hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ile oğlu hayatını kaybetti
Yozgat'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Rahime (58) isimli vatandaş ile oğlu İlyas Kula (41), hayatını kaybetti.

Yozgat'ın İlçeye bağlı Kürkçü köyünde yaşayan Rahime isimli vatandaş ile oğlu İlyas Kula'dan haber alamayan yakınları, evlerinin kapısını kırarak içeri girdi. Baygın halde yerde bulunan anne ve oğlu, yakınlarının ihbarı üzerine gelen ambulansla Sarıkaya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANNE VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen anne ve oğlu, hayatını kaybetti. İlyas Kula'nın 2 gün önce köyde yaşayan annesini ziyarete Ankara'dan Yozgat'a gittiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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