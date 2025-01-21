Sobaya tiner döktü cayır cayır yandı: İmdadına komşusu yetişti

Düzenleme: Kaynak: İHA

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 26 yaşındaki F.D, isimli kişi çalıştığı işyerinde sobaya tiner dökünce ölümün pençesinden döndü. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan D, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, demir doğrama işletmesinde çalışan 26 yaşındaki F.D., iş yeri içerisinde sobaya bidon ile tiner dökerken tinerin parlaması sonucu bidon patladı. Patlamayla birlikte F.D.'nin vücudu alev aldı ve vücudunda 2. derece yanıklar oluştu.

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Olayı gören komşu iş yeri Acar Yangın Sistemleri'nin çalışanları, yangın tüpü ile ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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Vücudunda yanıklar oluşan F.D., ilk müdahalenin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisi sonrası yaralı, Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

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