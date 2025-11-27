Çanakkale’nin Lapseki ilçesindeki Plevne Ortaokulundan İstanbul'a gezi için yola çıkan içinde 39 öğrenci, 6 öğretmen ve 2 rehberin bulunduğu tur otobüsü Orhangazi Tüneli yakınlarında motor bölümünden yanmaya başladı.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli yakınlarında saat 08.00 sıralarındaki yangında ortaya çıkabilecek büyük faciayı otobüs şoförü ve öğretmenler soğukkanlılığıyla önlendi.

ARAÇ SAKİNCE TAHLİYE EDİLDİ

Şoför Ahmet Katrancı yangını fark edince otobüsü emniyet şeridine çekti. Öğrenci ve öğretmenler hızla tahliye edilerek güvenli bir alana toplandığı esnada otobüs alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüsteki yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Katrancı olayla ilgili, ''Arkadan yükselen dumanları görünce aracı durdurdum ve sakince çocukları tahliye ettim. Çocukları kurtardım araba benim için önemli değil'' dedi.

Tahliye edilen öğrenciler trafiğin olmadığı güvenli bir bölgede bekletildi. Böylece hem yol kenarında kalabalık oluşmasını engellenmiş hem de başka olası kazaların önüne geçilmiş oldu.

ÖĞRENCİLER BAŞKA OTOBÜSLE YOLUNA DEVAM ETTİ

Yanan otobüsteki öğrenci ve öğretmenler olay yerine çağrılan bir başka otobüs ile yollarına devam ederken yangın nedeniyle otoyolda güvenlik önlemleri alındı. Yanan otobüs çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OTOBÜS YANGINLARI VE TAHLİYE

Otobüs yangınları hakkında Yeniçağ'a konuşan Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan otobüs yangınlarının çıkma nedenlerine dikkat çekerek “En önemli sebeplerinin başında motorin kalitesi geliyor. Ucuz yakıtların içerisinde katkı maddesi olabileceğinden dolayı yangınlarda akla gelen ilk sebeptir. Öğrenci taşıyacak araçların 3 yaşını geçmemesi gerekiyor'' diye konuştu.

Otobüs yangınlarının sıklığına dikkat çekerek tahliye yöntemine değinen Uçan şunları sözlerini şöyle sürdürdü: “Otobüslerin ön tarafında iki kapı bulunmaktadır. Birisi şoför kapısı diğeri ise en önden otobüse biniş-iniş kapısıdır. Otobüsün arkası için durum böyle değildir. Arka kapı çoğunlukla otobüsün en arka kısmında değil, orta kısmın biraz arkasında bulunmakta, otobüse arka kapıdan biniş-iniş eylemleri bu orta kapıdan yapılmaktadır. Yangın bu orta kapı tarafında başlayıp da bu çıkışı geçilmez hale getirecek olursa, bu noktanın ön tarafında bulunanlar ön kapılardan kaçış imkânına sahip olabilmektedirler. Ancak bu noktanın arka tarafında bulunanlar için arkada başka bir kaçış kapısı bulunmamaktadır.”

Türkiye’de yılda yüzlerce otobüs yangını meydana gelmesi nedeniyle uzmanlar otobüslerin mutlaka denetlenmesi ve arızalı otobüslerin seferden men edilmesi gerektiğinin ifade ediyor.

Uzmanlar şoförlerin ve diğer kabin görevlilerinin yangına müdahale konusunda eğitim eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini belirtiyor.

KARTALKAYA’DA İHMALİN GETİRDİKLERİ

Otobüs şoförünün ve öğretmenlerin olay anında sakin davranıp tahliye gerçekleştirmesi ile büyük bir facianın önüne geçilmiş oldu. Gerçekleşen başarılı tahliye iş güvenliği eğitiminin önemini bir kez daha hatırlatmış oldu.

Öte yandan şoför ve öğretmenlerle toplamda 47 kişinin bulunduğu otobüste çıkan yangın akıllara Kartalkaya faciasını getirdi.

Geçen yıl iş güvenliği ve yangın sistemlerindeki sıkıntıları raporlanan Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak tarihinde çıkan yangında 36’sı çocuk 78 kişi yaşamını yitirmişti.

Bilirkişi raporunda yangın başladıktan sonra “ayrıcalıklı misafirlerin” kurtarılmasına öncelik verildiği, izdiham oluşmaması için de yangının herkese duyurulmadığının anlaşıldığı belirtilmişti ve bu yüzden birçok insanın otel merdivenlerine bile ulaşamadığı ve bazı insanların camdan atlamak zorunda kaldığı gözlemlenmişti.

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal’ın “Eğer yangın çıktıktan sonra o an haberleri olsaydı en çok kaybın olduğu katlardaki kişiler kurtarılabilir miydi?” sorusuna “Altın zaman dediğimiz 7-8 dakika var. Kesinlikle evet” diye yanıt vermişti. Bilirkişi Hikmet İskender ise “Kurtulurdu” yanıtını vermişti.

Kartalkaya’da tahliyenin gerçekleştirilememesi faciayı getirmişti.