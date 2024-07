Soğan yemeden önce bilmeniz gereken 25 gerçek

Fazla soğan tüketimi, mide rahatsızlıklarına ve gaz sorunlarına yol açabilir. Ayrıca bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Soğanın sağlık üzerindeki olumlu etkileri bilimsel çalışmalarla da desteklenmektedir. Journal of Agricultural and Food Chemistry'de yayımlanan bir çalışma, soğanın içerdiği kükürt bileşenlerinin kanser hücrelerini yok edebileceğini göstermiştir. Ayrıca, Nutrition and Cancer dergisinde yayımlanan bir diğer araştırma, soğanın prostat kanseri riskini azaltabileceğini ortaya koymuştur. Bu nedenle, soğanı dengeli ve yeterli miktarda tüketmek, sağlık açısından birçok fayda sağlayabilir. Unutmayın, her şeyin fazlası zarar!