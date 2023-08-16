Soğuk duşun 8 faydası aklınızı başınızdan alacak

Editör: Ali Öncü

Yazın insanların her gün duş aldığı biliniyor. Özellikle de insanlar yazın kötü ter kokularını bitirmek için sürekli duş aldığı da biliniyor.

Soğuk duşun ise inanılmaz faydalarının ortaya çıkması dikkat çekti.

İŞTE SOĞUK DUŞUN 8 FAYDASI…

-Hafızayı güçlendirir.

-Bağışıklığı kuvvetlendirir.

-Lenfatik dolaşımı artırır.

-Duygusal dayanıklılığı artırır.

-Stresi azaltır.

-Dinç olmanızı sağlar.

-Nabız ve tansiyonu düşürür.

-Soğuk duş kasların iyileşmesini hızlandırır.

SOĞUK DUŞ NASIL ALINIRSA SAĞLIKLI OLUR?

Öncelikle ılık bir duş ile başlayabilirsiniz. Vücudunuzun rahat edeceği, sıcak suyun baskın olmadığı bir ısı derecesinden başlayabilirsin. Duş alırken de suyu soğuğa çevirebilirsin. Yalnız başlangıç için 30 saniye ile 2 dakika arası bir süre boyunca soğuk su altında kalman daha ideal. Zaman içinde bu süreyi artırabilir ve hatta herhangi bir sorun hissetmediğin sürece de direkt soğuk su ile duş alabilirsin.