Soğuk kış günlerinde hayvanları unutmadılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Soğuk kış günlerinde hayvanları unutmadılar

Erzincan'da yoğun kar yağışı etkili oldu. Vatandaşların zorlandığı gibi hayvanlar da oldukça zorluk çekiyor. Vatandaşlar onları unutmadı. Yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Erzincan'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü, yaban hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yemleme çalışması başlattı.

Ekipler, karla kaplı yüksek kesimlerde ve hayvanların sıkça görüldüğü alanlara yem bıraktı.

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Bu kapsamda, özellikle yaban keçileri, kuşlar ve diğer yaban hayvanları için uygun yemler özenle seçilerek doğaya bırakıldı.

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​​​​​​​Doğal yaşamın korunması ve ekosistemin dengede tutulması için Erzincan Şube Müdürlüğü tarafından yoğun kış şartlarında yemleme faaliyetlerine aralıksız devam edileceği bildirildi.

Soğuk kış günlerinde hayvanları unutmadılar

Soğuk kış günlerinde hayvanları unutmadılar

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Soğuk kış günlerinde hayvanları unutmadılar
Soğuk kış günlerinde hayvanları unutmadılar