İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, Gedikkaya Mahallesi’ndeki Çerkez Plajı’nda bir araya gelen vatandaşlar soğuk havaya rağmen denize girerek kulaç attı.

İl Sağlık Müdürü İskender Aksoy, burada yaptığı açıklamada hareket eden toplumların daha sağlıklı olduğunu vurgulamak istediklerini belirtti.

Düzenli fiziksel aktivitenin kalp-damar hastalıklarından diyabete, obeziteden mental sağlığa kadar birçok alanda koruyucu etkisi bulunduğunu dile getiren Aksoy, Giresun’da sağlıklı yaşam farkındalığını yükseltmek ve bu kültürü toplumun her kesimine yaymak için yoğun çaba gösterdiklerini ifade etti.

Yüzme, deniz ve hareket tutkunlarının “Sağlığa Kulaç At” etkinliğinde buluştuğunu kaydeden Aksoy, “Atılan her kulaç, geleceğe atılmış bir adım.” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Ergün de toplumda farkındalık oluşturan spor etkinliklerinin değerine dikkat çekti.

Katılımcılardan Emrullah Ceylan, suyun sıcaklığının yüzmek için uygun olduğunu ve kurallara uyulması gerektiğini söyledi.

Abdullah Bekdemir ise uzun zamandır hayalini kurduğu kış denize girme deneyimini yaşadığını belirterek, “Normalde tek girecektim ama bugün güvenli bir şekilde denize girdim. Bu Karadeniz’deki ilk deneyimim oldu, daha sonraki zamanlarda da denize girebilirim.” diye konuştu.