Küresel çapta yapılan bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, sıcaklıkların düşüşüyle birlikte kalp krizi riskinin dramatik biçimde yükseldiğini gözler önüne serdi.

Soğuk havanın vücut üzerindeki fizyolojik etkileri nedeniyle, kış aylarında kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerde ciddi bir artış yaşandığı bildirildi.

Uzmanlar, özellikle koroner kalp hastalarının kış mevsiminde yaşam tarzlarına ve korunma yöntemlerine azami dikkat göstermesi gerektiğini ifade etti.

SOĞUK STRESİ KALBİ YORUYOR

Tıbbi literatürde “soğuk stresi” olarak adlandırılan durumun, vücudun ısıyı koruma mekanizmasını devreye sokarak damarlarda büzüşmeye, yani vazokonstriksiyona yol açtığı kanıtlandı. Bu daralma, kan basıncını yükselterek kalbin daha fazla çalışmasına neden oldu.

Amerikan Kalp Derneği’nin (AHA) yayımladığı bir dizi makalede, bu fizyolojik tepkinin özellikle mevcut koroner arter hastalığı olan bireylerde göğüs ağrısı eşiğini düşürdüğü ve kalp krizini tetikleyebileceği vurgulandı.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Kardiyoloji Profesörü Dr. Robert A. Phillips, konuya ilişkin açıklamasında, "Soğuk hava, kalbin oksijen ihtiyacını artırırken, büzülen damarlar bu ihtiyacın karşılanmasını engeller. Bu dengesizlik, kalp kasının oksijensiz kalmasına ve dolayısıyla kalp krizine zemin hazırlar" ifadelerini kullandı.

Dr. Phillips, bazı çalışmalarda kalp krizi riskinin soğuk dönemlerde üç kata kadar artış gösterdiğine dikkat çekti.

PIHTILAŞMA VE ENFEKSİYON RİSKİ TETİKLEYİCİ

Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir meta-analiz, soğuk havaların sadece damar daralmasına değil, aynı zamanda kanın pıhtılaşma eğilimini de artırdığını ortaya koydu.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden Epidemiyolog Prof. Dr. Elizabeth C. Miller, pıhtılaşmadaki bu artışın, halihazırda daralmış olan koroner arterlerin tamamen tıkanma riskini yükselttiğini ve bunun ölümcül sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Prof. Miller ayrıca, kış aylarında yaygınlaşan grip (influenza) ve zatürre gibi enfeksiyonların, kalp hastaları için ek bir tehlike oluşturduğunu ve bu enfeksiyonların kalp krizi riskini önemli ölçüde artırdığını ifade etti.

ÖNLEMLER HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Kanadalı halk sağlığı uzmanları, özellikle yaşlı bireylerin ve kalp-damar hastalarının soğuk havalarda dışarı çıkışlarını sınırlamaları gerektiği uyarısında bulundu.

Kanada Kalp ve İnme Vakfı’ndan Dr. Stephen J. Kopecky, soğukta ağır fiziksel aktiviteden, özellikle kar küremekten kaçınılması gerektiğini vurgulayarak, "Göğsü doğrudan soğuk havaya maruz bırakmamak için atkı ve kalın giysiler kullanılmalıdır. Kat kat giyinmek vücut ısısını daha etkin korur. Ayrıca, soğukta ani eforlar kalbin yükünü tolere edilemeyecek düzeyde artırabilir" şeklinde konuştu.

Uzmanlar, kalp hastalarına grip aşısı olmalarını, alkol ve aşırı yağlı/tuzlu yiyecek tüketimini kısıtlamalarını ve herhangi bir göğüs ağrısı veya nefes darlığı durumunda derhal tıbbi yardım almalarını tavsiye etti. Soğuk havalarda tansiyon ve kan şekerinin düzenli takibinin de hayati önem taşıdığı kaydedildi.