Sokak köpekleri telef etti. Tam 40 tane

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sokak köpekleri telef etti. Tam 40 tane

Şırnak'ta sabah erken saatlerde başıboş sokak köpeklerinin 40 tavuğu telef ettiği bildirildi.

Şırnak'ın Bahçelievler Mahallesi'nde yaşanan bir olayda, başıboş köpeklerin bir vatandaşın tavuklarını öldürdüğü bildirildi.

Olay, sabah erken saatlerde meydana geldi.

Mehmet Caner adlı vatandaşın tavuk kümesine giren başıboş köpekler, 40 tavuğu öldürdü.

Mahalle sakinleri, başıboş köpeklerin artan tehlikesine dikkat çekti.

"EDİŞEM KÖPEKLERİN BİR GÜN İNSANLARA SALDIRMASI..."

Mehmet Caner, "Bugün köpekler 40 tavuğumu öldürdü. Daha önce de komşumun kümesine saldırmışlardı. Eğer bu durum böyle devam ederse, köpeklerin insanlara saldırması an meselesi. Yetkililerin bu soruna bir çözüm bulmaları şart. Endişem, köpeklerin bir gün insanlara saldırması ve daha büyük bir trajediye yol açması" şeklinde konuştu.

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