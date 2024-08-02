Sokak köpeklerin küçük çocuğa saldırdı

Kaynak: DHA
Sokak köpeklerin küçük çocuğa saldırdı

Balıkesir Edremit'te anne ve babası ile birlikte evine girmeye çalışan çocuğa sokak köpekleri saldırdı. Olay anı kameraya anbean yansıdı.

Olay, bugün Kadıköy Mahallesi'nde gerçekleşti. Annesinin arkasında giderek eve girmeye çalışan çocuğa, bir anda sokak köpekleri saldırdı. Aile ve çocuk büyük panik ve korku yaşarken, olay ise evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde otomobilden inen anne binanın demir kapısında bahçeye girdiği sırada bir aracın yanında olan babasından birkaç metre uzaklıktaki çocuğa sokak köpekleri saldırdı. Çocuğun yaşadığı panik ve korkuyu görüntüler ortaya serdi.

İlgili Haberler
Sevgilisinin başını taşla ezdi, cinayeti gören oğlunu boğdu
9 yaşındaki çocuğa taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı. Binayı taş yağmurunu tuttular
Kritik takas sonrası Erdoğan ile Biden görüştü
Sokak köpeğine eziyet eden şahıs serbest bırakıldı
Büyük takas sonrası ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama
12 yaşındaki Eymen'den alkışlanacak hareket. Ağaç hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Son Haberler
Kilosu 30 bin liraya satılıyor: İyi gelmediği hastalık yok. Türkiye'de değeri bilinmiyor yabancılar sıraya giriyor Keşfet
Kilosu 30 bin liraya satılıyor: İyi gelmediği hastalık yok. Türkiye'de değeri bilinmiyor yabancılar sıraya giriyor
Teknoloji devleri bilançolarını açıkladı Ekonomi
Teknoloji devleri bilançolarını açıkladı
308 milyon TL SGK borcu olan Efeler Belediyesi’nden açıklama: "Herhangi bir haciz işlemi uygulanmadı” Gündem
308 milyon TL SGK borcu olan Efeler Belediyesi’nden açıklama: "Herhangi bir haciz işlemi uygulanmadı”
Putin, Rus esirleri havaalanında karşıladı Dünya
Putin, Rus esirleri havaalanında karşıladı
Resesyon ve temerrüt riski arttı Yazarlar
Resesyon ve temerrüt riski arttı
40 yıl geçti aradan. Neden, neden, neden? Yazarlar
40 yıl geçti aradan. Neden, neden, neden?