Sokak köpeklerin küçük çocuğa saldırdı

Olay, bugün Kadıköy Mahallesi'nde gerçekleşti. Annesinin arkasında giderek eve girmeye çalışan çocuğa, bir anda sokak köpekleri saldırdı. Aile ve çocuk büyük panik ve korku yaşarken, olay ise evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde otomobilden inen anne binanın demir kapısında bahçeye girdiği sırada bir aracın yanında olan babasından birkaç metre uzaklıktaki çocuğa sokak köpekleri saldırdı. Çocuğun yaşadığı panik ve korkuyu görüntüler ortaya serdi.