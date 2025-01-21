Sokak köpeklerin öğrencilere saldırı anı böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde geçtiğimiz hafta okul döneminde öğrencilere saldıran sürü halindeki köpekler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çocukların korku içinde bağırmalarını ise bir vatandaş saniye saniye kayıt altına aldı.

Aktarılan bilgilere göre olay geçtiğimiz hafta ilçede okul döneminde yaşandı. Güngör Mahallesi'nde öğrencilerin bir arazide yürüdükleri sırada önlerine sürü halinde başıboş köpekler çıktı. Köpeklerin kendilerine doğru geldiğini gören öğrenciler panikle sağa sola giderken, o anları ise bir vatandaş saniye saniye kayıt altına aldı.

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Yaşanan olay üzerine karne gününden bir gün sonra, Yeni Mahallede'ki 7. sınıf öğrencisi Eslem Teker’in başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilçede üzüntü ve korku hakim olmaya başladı.

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