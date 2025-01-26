Sokak köpeklerinden zor kurtardılar

Kaynak: İHA

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yiyecek bulmak için şehre inen yavru karaca, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bölgede bulunan vatandaşlar sokak köpeklerinden karacayı kurtardı. Köpeklerin ısırması sonucu yaralanan karaca, can havliyle kaçmaya çalıştı. Yakalanan karaca tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan karaca, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yaralı karaca, tedavi altına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesinde sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan yavru karacıyı gören vatandaşlar köpekleri bölgeden uzaklaştırarak kartedavisacayı kurtardı.

Yaralı olduğu tespit edilen karaca, can havliyle vatandaşlardan da kaçmaya çalıştı. Durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların uzun uğraşları sonucunda yakalanan yaralı karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine teslim edildi. Karacanın tedavisinin yapılmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

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