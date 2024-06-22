Sokak ortasında balyozla cinayet. Acımadan art arda darbeleri indirdi

Arkasından yaklaştı...Yanında getirdiği balyozla husumetlisinin başına darbeleri peşpeşe indirdi.

Yediği balyoz darbeleriyle yere düşen adam bir daha kalkamadı. Olay Mardin’in Artuklu ilçesinde meydana geldi. Altı çocuk babası Resul Derin’in, husumetli olduğu kişiler tarafından balyozla öldürüldüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolda yürüyen Derin’e arkasından koşarak yaklaştı. İlk darbeden sonra Derin yere düştü. Saldırgan elindeki balyozla defalarca talihsiz adama defalarca vurdu.

Derin'i balyozla katleden zanlılar. çevredekilerin şaşkın bakışları arasında olay yerinden uzaklaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Balyozla dehşet saçan iki zanlının yakalanması için polis harekete geçti.