Sokak ortasında 'Ne bakıyorsun' tartışması kanlı bitti: Biri ağır 4 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sokak ortasında 'Ne bakıyorsun' tartışması kanlı bitti: Biri ağır 4 yaralı

Isparta'da "Ne bakıyorsun?" tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Dört kişi yaralandı, bir kişinin durumu ağır. Polis, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Yedişehitler Mahallesi 2929 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefa O.C. (25), Selçuk K.K. (30), Semir E.C. (23) ve Şeref A.C. (27) ikametlerine doğru yürüdükleri sırada, yanlarına yaklaşan 32 ACT 215 plakalı motosiklette bulunan İbrahim B. (18) ve Seyfi S. (23) ile aralarında tartışma çıktı.

Şüphelilerin "Ne bakıyorsun?" diyerek tartışmayı başlattığı ve kısa sürede kavgaya dönüştürdüğü olayda, motosiklette bulunan İbrahim B. ve Seyfi S., yanlarındaki bıçaklarla gruba saldırdı. Saldırıda, Sefa O.C. karın bölgesine aldığı darbeyle ağır yaralanırken, Selçuk K.K., Semir E.C. ve Şeref A.C. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı çalışmalar sonucunda şüpheliler İbrahim B. ve Seyfi S.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Öte yandan, hastaneye kaldırılan Sefa O.C.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği, Selçuk K.K., Semir E.C. ve Şeref A.C.'nin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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