Sokak röportajında gençten efsane konuşma. Söylediklerini bir solukta dinleyeceksiniz

Editör: Gülsüm Acıyan

Kendine Muhabir adlı YouTube kanalının yaptığı sokak röportajında, genç bir vatandaş, "Her şey tek ele dönmeye başladı" diyerek iktidara eleştirilerde bulundu.

Sokak röportajında konuşan gencin ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.

"HER ŞEY TEK ELE DÖNMEYE BAŞLADI"

Gencin ifadeleri şöyle:

"Bütün yapılarımız, bütün oluşumlarımız birer birer tek oldu. Her şey tek ele dönmeye başladı. Tek bir adama bakmaya başlıyoruz. Bu hoş bir senaryo değil. Yine birini doyuracağız. Biri isterse bize kendi yemeğinden artığını verecek. Ve biz bunun için yıllarca çabalayacağız. Saçmalık başka bir şey değil.

"HERKES PARASININ DERDİNDE"

Ev sahipleri artık insanlara 'bizi ilgilendirmez gidin köye yerleşin' demeye başladılar. Herkes parasının derdinde. Ekonomi ile alakalı hiç bir şey yok daha bugün ya da dün sabah yine çok bilinen hepimizin de bildiği bir holdinge 9 milyar Türk Liralık vergi muafiyeti dosyası açıldı.

"KİM BİLİR KAÇ MİLYON PARA HAKLANIYOR"

3'e 5 vermekte artık bana koymaya başladı. Bir de benim neye inandığım, neyi tuttuğum, ne iş yaptığım, nasıl göründüğüm, kimseyi ilgilendirmez. İnsanlar bana kulağımda küpe, burnumda hızma var diye laf atmaya çalışıyorlar. Derdimiz bu değil konuştuğumuzda da bunu anlatmaya anlatmaya çalıştım bunu aşmamız gerek artık salın. İşimiz var, gücümüz var. Kim bilir kaç milyon para haklanıyor.

Hiç kimsenin haberi yok. Bana yazabilirler sabaha kadar yazabilirler hiç önemli değil. Adresimi istedi adam. 'Bana adresini ver' yazmış.

- Sen ne cevap verdin?

İntegral sorusu attım çözerse vereceğim."