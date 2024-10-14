Solhan Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 14 Ekim 2024 / 00:01

SOLHAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/803 Esas

KARAR NO : 2020/712

Mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

MİRASÇI : ERGİN TAN - 28747257822 -T.C Kimlik numaralı

Mirasçı adına çıkartılan mernis şerhi tebligatın binanın yıkılmış olması sebebiyle iade edildiği, yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, İstinaf ilamı doğrultusunda Mahkememizin 28/05/2021 tarih, 2019/803 Esas, 2020/712 Karar sayılı İstinaf Başvurusunun Yapılmamış Sayılmasına ilişkin Ek kararın ilanına karar verilmiştir.

Mahkememizden verilen yukarıda esas numarası yazılı 05/11/2020 tarihli karar hakkında, davalı vekili Av. ALPER BOZALİ tarafından 09/02/2021 tarihinde İstinaf kanun yoluna başvurulmuş olup, İstinaf başvurusu için gerekli harçlar ve tebliğ giderlerinin tamamlatılması konusunda 17/02/2021 tarihinde tebliğ olunan muhtıraya rağmen yasal süre içerisinde eksik harçlar ve gider avansını tamamlanmadığı anlaşıldığından, HMK'nın 344. maddesi gereğince davalı vekili Av. ALPER BOZALİ tarafından yapılan İSTİNAF BAŞVURUSUNUN YAPILMAMIŞ SAYILMASINA, ilişkin karar verilmiş olup, işbu kararın gider avansından karşılanmak suretiyle taraflara tebliğine dair, HMK'nın 346/2.fıkrası uyarınca aşağıda yazılı giderleri yatırılmak suretiyle kararın tebliğinden itibaren 1 hafta içerisinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda karar verilmiştir.

Kararın gazetenin yayım tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 1 hafta içinde İstinaf edilmediği takdirde Mahkememizin İstinaf Başvurusunun Yapılmamış Sayılmasına ilişkin ek kararı yönünden ilgili Ergin TAN'a İLANEN tebliğ olunur.