SOLOTÜRK’ten KKTC’nin 41. kuruluş yılına özel uçuş gerçekleştirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
SOLOTÜRK’ten KKTC’nin 41. kuruluş yılına özel uçuş gerçekleştirdi

SOLOTÜRK, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıldönümüne özel Kıbrıs'ta uçuş gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıldönümü için Kıbrıs'ta özel uçuş gerçekleştirdi.

KKTC'nin 41. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Kıbrıs'ta özel bir uçuş yaptı. Uçuşta SOLOTÜRK pilotları Kıbrıs Türklerini selamladı. Uçuş, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. MSB'nin paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41. kuruluş yıldönümünde, SOLOTÜRK nefes kesen gösteri uçuşu yaparak Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi selamladı."

SOLOTÜRK’ten KKTC’nin 41. kuruluş yılına özel uçuş gerçekleştirdi

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