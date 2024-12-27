Soluk borusuna ekmek kaçan kadın! Heimlich manevrasıyla ölümden döndü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Soluk borusuna ekmek kaçan kadın! Heimlich manevrasıyla ölümden döndü

Iğdır'da çalıştığı pastanede yediği ekmek parçası soluk borusuna kaçan Medine Yıldırım'ı çalışma arkadaşı Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Olay, Iğdır'da bir pastanede meydana geldi. Medine Yıldırım, çalıştığı pastanede yemek yerken bir parça ekmek nefes borusuna kaçtı.

NEFESSİZ KALDI ELİYLE YARDIM İSTEDİ

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda masasından kalkan Yıldırım, iş arkadaşlarının bulunduğu yere ilerlerken nefessiz kalarak, eliyle yardım istedi. Yıldırım'ın rahatsızlandığını 2 çalışan yayına koştu. Çalışanlardan birinin yaptığı Heimlich manevrasıyla ekmek parçasının boğazından çıkmasıyla rahatlayan Yıldırım, bir süre sandalyede oturup dinlendikten sonra masasına geri döndü.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Soluk borusuna ekmek kaçan kadın! Heimlich manevrasıyla ölümden döndü

Soluk borusuna ekmek kaçan kadın! Heimlich manevrasıyla ölümden döndü

Soluk borusuna ekmek kaçan kadın! Heimlich manevrasıyla ölümden döndü

Soluk borusuna ekmek kaçan kadın! Heimlich manevrasıyla ölümden döndü

Soluk borusuna ekmek kaçan kadın! Heimlich manevrasıyla ölümden döndü

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